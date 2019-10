Meghan Markle usa vestido sustentável em sua viagem à África

Meghan Markle é uma das integrantes da Família Real mais engajadas em causas sociais. Durante a turnê pelo continente africano, além de discursar sobre temas como meio ambiente e qualidade de vida da população local, a Duquesa de Sussex também demostrou consciência por meio das escolhas de seus looks.

Mais do que valorizar uma peça apenas com um corte elegante e confortável, Meghan também procurou um vestido ecologicamente correto. A escolha da marca STAUD chamou atenção pelo fato de ser feito com um tecido de nylon reciclado. Ele foi usado durante uma visita à Mesquita Auwal.

O preço da peça pode ser considerado acessível, levando em conta quem utilizou. No site da STAUD, o vestido Millie – na cor verde-oliva, estilo camisa e com cinto – pode ser adquirido por $325 dólares, aproximadamente R$1.300,00. Por conta da grande procura, a peça possui uma fila de espera para ser comprada.

MILLIE DRESS | CAPER

“Os olhos do mundo estão constantemente na família real, por isso é muito significativo que a duquesa tenha focado na sustentabilidade”, comentou Sarah Staudinger, co-fundadora do STAUD, à People.

