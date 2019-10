Este look de Meghan é perfeito para ficar chique no verão

Meghan Markle, 38 anos, mostrou que é possível ficar estilosa nos dias mais quentes. A duquesa está arrasando na escolha dos looks durante a viagem para a África do Sul.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

No começo da semana, Meghan compareceu a um evento em Joanesburgo, nos Jardins de Victoria, sozinha. Para a ocasião, ela escolheu um vestido midi azul marinho, com aplicação de botões na parte frontal. Para combinar, a duquesa usou um sapato vermelho com bico fino e aberto atrás.

A peça esgotou em alguns dias no site da marca Aritzia porque tinha um preço razoável. O vestido estava disponível por 160 dólares, aproximadamente 720 reais. Para quem se interessar, a loja entrega para o mundo todo e ainda há algumas unidades do modelo, só que em cores diferentes.

Leia também: O que a família Real gosta de comer

+ Príncipe Harry será novo editor do Instagram da National Geographic

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória