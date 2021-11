Meghan Markle usa vestido de tirar o fôlego em Nova York

Meghan Markle e príncipe Harry participaram de um evento especial em Nova York para homenagear militares antes do Dia dos Veteranos nos Estados Unidos e do Dia da Memória no Reino Unido.

O duque e a duquesa de Sussex chegaram ao Museu Intrepid na noite da última quarta-feira para a festa de gala da Saudação à Liberdade de 2021 no tapete vermelho. O casal usou uma papoula vermelha em seus trajes, símbolo que desde 1921 homenageia militares que morreram na guerra.

Harry vestia um terno preto clássico com uma gravata-borboleta com quatro medalhas e a cruz para o Cavaleiro Comandante da Ordem Real Vitoriana ao redor de seu pescoço. Mas Meghan roubou o foco com seu vestido vermelho deslumbrante de Carolina Herrera, acompanhado de saltos de Giuseppe Zanotti.

“Sempre estou orgulhosa dele”, disse Meghan quando um repórter perguntou se ela tinha orgulho de seu marido, o príncipe Harry.

O príncipe Harry, que serviu no exército britânico por 10 anos, apresentou o Prêmio Intrepid Valor e o entregou para cinco militares, veteranos e famílias que ainda vivem com as feridas da guerra. O baile de gala arrecadou dinheiro para o programa educacional da Intrepid para estudantes e para programas de apoio aos veteranos.

A festa de gala da Saudação à Liberdade reconhece a liderança extraordinária e também realiza homenagens aos homens e mulheres que servem e serviram o país.

“Somos muito gratos ao Príncipe Harry, o Duque de Sussex, por honrar e ampliar as histórias desses heróis e ajudar a aumentar a conscientização para o apoio à saúde mental de nossos homens e mulheres uniformizados”, disse Susan Marenoff-Zausner, presidente do Museu Intrepid, em um comunicado à imprensa.

Os duques de Sussex também participaram de eventos em Nova York no início desta semana. Meghan estava no DealBook Online Summit do The New York Times na terça-feira, enquanto Harry participou do encontro virtual RE: WIRED da revista Wired.