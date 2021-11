Pulseira de Maria Antonieta com 112 diamantes é leiloada por R$ 40 milhões

As joias usadas por Maria Antonieta foram leiloadas por 7,5 milhões de francos suíços (8,1 milhões de dólares, que convertidos para o real chegam em 40 milhões), quase o dobro do valor inicial pedido pela casa de leilões Christie’s em Genebra, como conta o G1. Maria Antonieta é uma figura histórica conhecida por ter sido a rainha da França, morta pela guilhotina durante a Revolução Francesa.

As joias vendidas foram duas pulseiras com 112 diamantes. Durante a Revolução Francesa, a rainha resolveu enviá-las para Bruxelas, antes de fugir com os filhos e o marido Luis XVI. As pulseiras chegaram à Áustria, país que foram produzidas e ficaram sob o poder de parentes da monarca que foi decapitada em 1793.

Outra joia que está prestes a ganhar um novo dono é um par de brincos que pertenceram a integrantes da dinastia Romanov, a família do último czar da Rússia.

Os brincos são compostos de safiras e diamantes, e foram da tia do czar Nicolau II, a grã-duquesa Maria Pavlovna, que o tirou do país após a Revolução de 1917 que acabou com o regime imperial. O leilão será feito pela Sotheby’s em Genebra.