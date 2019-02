A confusão entre Meghan Markle e seu pai acaba de ganhar um novo capítulo

Por diversas vezes o pai de Meghan Markle alegou, abertamente, que não conseguia nem ao menos entrar em contato com a filha. No entanto, amigos da duquesa de Sussex compartilharam o que sabem sobre o relacionamento dela com Thomas Markle – e as versões não batem.

Um amigo de longa data da esposa de Harry alegou que sim, o pai dela sabe como entrar em contato, mas que Thomas nunca mandou qualquer mensagem. “É super doloroso, porque Meg sempre foi tão obediente. Eu acho que ela sempre vai se sentir genuinamente devastada pelo que ele fez”, disse.

Na semana anterior ao casamento do duque e da duquesa, o pai não compareceu à cerimônia por ter vendido fotos do casal à imprensa. Desde então, a meia-irmã de Meghan, Samantha, que estava envolvida na polêmica, passou a criticar Meghan nos tabloides britânicos.

Depois que as fotos dos paparazzi foram divulgadas, segundo um amigo próximo de Meghan, ela e seu marido ainda tentaram levar Thomas para Londres. “Tom não atendia às ligações dela, não atendia às ligações de Harry”, alegou em entrevista à People.

Na ocasião, o casal chegou a mandar um carro para levar o pai de Meghan até o aeroporto. “Quando o carro chegou, ele não quis entrar. Meghan ouviu dizer que ele teve um ataque cardíaco e começou a ligar, mandar mensagens de texto, mesmo sendo a noite anterior ao casamento”, contou. “Ela mandava mensagens como: ‘Por favor, atenda. Eu te amo e estou com medo”.