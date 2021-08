Meghan Markle publica vídeo de aniversário. Rainha manda mensagem

Meghan Markle entrou hoje para a casa dos 40 anos! A duquesa de Sussex usou a data para presentear o público com um vídeo divertido, mas que também carrega uma mensagem importante.

Ao lado da amiga e atriz de Gilmore Girls, Melissa McCarthy, a duquesa fala de opções de comemorações da data. Tatuagens combinando, reunião com o elenco de Suits e até uma festa no iate são cogitadas pela parceira de Meghan em tom de piada, que obviamente são descartadas por ela. (clique aqui para assistir)

A duquesa revela que o presente dos seus sonhos é que suas amigas doassem 40 minutos de seu tempo para mentorar mulheres desempregadas. A ideia é diminuir a distância entre as profissionais e o mercado de trabalho, que se agravou com a pandemia. Na lista de Meghan, temos nome como a própria McCarthy, Adele, Amanda Gorman, Gloria Steinem e Stella McCartney.

A ação da aniversariante também está disponível para interessadas que não são suas amigas. No site da Archewell, instituição social dela e do príncipe Harry, é possível contribuir com mentoria profissional de forma voluntária.

Se você pensa que parou por aí, engana-se! Após deixar esse valor social para os espectadores do vídeo, Meghan e Melissa se divertem na cena pós-créditos, principalmente com Harry fazendo malabarismo com bolinhas atrás de uma janela.

Mensagens da família real

Não é novidade que o clima entre os duques de Sussex e o resto da realeza não anda o dos melhores, não é? Ainda assim, eles não deixaram de desejar publicamente parabéns para Meghan.

Pelo Twitter, o perfil a rainha Elizabeth publicou três registro de Meghan, sendo que um ela está ao lado de Betinha em um evento oficial, em 2018, quando a duquesa ainda tinha o título e a obrigações reais. “Desejando à Duquesa de Sussex um feliz aniversário hoje!”, aparece na legenda.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX Continua após a publicidade — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Já Kate Middleton e príncipe William postaram uma foto só da Meghan em uma turnê que ela realizou pela Austrália, Nova Zelândia e Pacífico Sul ao lado Harry, também em 2018. “Desejando um feliz aniversário de 40 anos para a Duquesa de Sussex”, escreveu o casal.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Apresentação de Lilibet

Os fãs e especialistas na vida da realeza britânica anseiam pela apresentação de Lilibet Diana, filha caçula de Meghan e Harry. Há uma expectativa de que a pequena seja apresentada oficialmente nesta data. A decisão pode ser explicada por conta de um ritual íntimo adotado pela duquesa em seus aniversários.

“Minha mãe sempre disse que aniversários são o seu Ano-Novo pessoal. Sua própria chance de tomar decisões apenas para você e o que prenuncia ao próximo ano”, escreveu no blog pessoal, The Tig. Estamos na torcida para que Meghan tenha uma celebração doce e especial.