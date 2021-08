Veja fotos de Diana e Charles na 5ª temporada de The Crown

Para tudo! A Netflix divulgou nesta terça-feira (17) as primeiras imagens dos novos atores que interpretarão o polêmico casal real, príncipe Charles e princesa Diana, na quinta temporada de The Crown.

O ilustre papel de Lady Di ficou por conta de Elizabeth Debicki, que atuou nos filmes O Grande Gatsby (2013) e Tenet (2020).

Já o desafio de dar vida ao herdeiro do trono real ficou por conta de Dominic West, conhecido por estrelar nas séries The Wire (2002 a 2006) e The Affair (2014 a 2019).

Ainda sem data de estreia, os próximos episódios de The Crown retratarão os anos de 1990. Ao que tudo indica, detalhes do período agitado que marcou o relacionamento de Diana e Charles, desde a separação de ambos até o trágico acidente da princesa, serão fielmente mostrados.

Recentemente, a plataforma de streaming também confirmou a presença de Imelda Staunton na produção para interpretar a Rainha Elizabeth II.

O elenco atual deve permanecer na série pelas duas próximas temporadas, que, de acordo com a Netflix, serão as últimas.