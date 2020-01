‘MasterChef’ teve complô e participante passando mal após eliminação

Com a introdução das dinâmicas de intrigas no ‘MasterChef Brasil‘ desde a temporada passada, o reality ganhou uma nova camada. Não só é necessário provar a habilidade culinária diante dos três jurados mais exigentes do país, mas também é preciso saber jogar e prejudicar os colegas quando necessário. Na atual temporada do reality, Helton chamou a atenção não só por seu talento pra cozinha, mas também por sua personalidade… como vamos dizer… um pouco forte. Resultado? Ele foi vítima de uma pequena “armação” de desafetos.

Tudo começou na Prova de Eliminação, realizada após uma prova em grupo tensa de comida nordestina. Antes de determinar o que os participantes deveriam fazer para garantir a permanência na competição, Fernando (o capitão do time vencedor da prova em grupo), teve de escolher qual sopa apresentada pelos chefs seria replicada pelos cozinheiros. Obviamente, Fernando entregou as sopas mais fáceis às pessoas com quem tinha maior afinidade. Já para Helton…

Ao caçula do programa, Fernando entregou a tarefa de fazer uma vichyssoise, uma sopa de batata com alho poró característica de uma região da França. Mesmo com a explicação da sopa, feita com aquele sotaque meio confuso de Erick Jacquin, Helton ficou muito perdido com a sopa. Chegou a pedir para experimentar o modelo apresentado pelo programa, mas teve sua solicitação negada. Mesmo assim, Paola Carosella e os demais chefs tentaram dar umas pistas sobre o caminho para se fazer a receita.

Enquanto Helton sofria, as pessoas no mezanino ficavam revoltadas por Fernando ter dado a vichyssoise para o rapaz. Segundo Juliana N, num tom que mais lembrou uma vilã de novela mexicana, o rapaz era um gênio e ele saberia fazer isso. Na internet, a reação dos participantes no mezanino foi julgada como desnecessária.

Ao contrário do que Juliana pensava, Helton acabou sendo o pior prato da prova e foi eliminado. Embora tenha tido um bom desempenho, sua sopa não ficou tão parecida com uma sopa e isso pesou bastante. Seguramente, a saída do rapaz foi a mais triste da temporada até o momento. Paola Carosella se emocionou bastante com a despedida de Helton, e sua melhor amiga Haila (que também estava correndo o risco de ser eliminada) caiu em prantos.

Haila passou tão mal que precisou sair correndo do mezanino para vomitar. Ajudada por Juliana, a participante usou um dos lixos localizados ao lado das bancadas para expelir. E a prévia do próximo programa já mostrou que Haila vai sofrer muito com a saída de Helton: em uma das provas exibidas, a moça estava em prantos e precisou ouvir umas palavras duras de Paola. O programa está ficando emocionante, heim?