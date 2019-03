Marquezine explica unfollow em Marina: “Não somos amigas”

Depois que a separação de José Loreto e Débora Nascimento virou notícia, o nome de vários outros artistas foram trazidos para a discussão. Agora, Bruna Marquezine esclarece porque deixou de seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram durante a polêmica.

As teorias eram de que Bruna teria dado unfollow em Marina devido à suposta traição – que foi rapidamente desmentida pela ruiva. No entanto, a atriz explicou em seu Twitter que “algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina” e que, por isso, se desculpou com ela.

Leia mais: Débora Nascimento se pronuncia pela primeira vez após separação

Em uma sequência de tuítes, Bruna disse: “eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM”. Ela ainda se mostrou muito frustrada em falar do assunto, dizendo ser “bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente”.

Por fim, a atriz, que desativou seu Instagram recentemente, disse que “o unfollow não deveria ter tanta importância”, já que não foi “pautado em fofocas”. “Eu não considero follow amizade, assim como não considero unfollow “eu te odeio”, ou falta de sororidade ou julgamento ou “boicote” como vocês interpretaram”, escreveu. Confira:

Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 13, 2019

É bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 13, 2019

O meu unfollow não deveria ter tanta importância. Foi genuíno, baseado nas minhas percepções, nas minhas próprias experiências, no que eu sinto. Ponto. Não foi pautado em fofocas. Aconteceria mais cedo ou mais tarde. E TUDO BEM TAMBÉM. Unfollow não é ofensa! — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 13, 2019

E por último: VOCÊS que colocaram todo esse peso num unfollow, não eu. Já disse que não considero follow amizade, assim como não considero like afeto, assim como não considero unfollow “eu te odeio”, ou falta de sororidade ou julgamento ou “boicote” como vocês interpretaram. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 13, 2019

Veja mais: Indireta? Marina Ruy Barbosa faz post sobre rivalidade feminina

+ Marido de Marina Ruy Barbosa quebra silêncio em meio a polêmica

Siga CLAUDIA no Youtube