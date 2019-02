Marido de Marina Ruy Barbosa quebra silêncio em meio a polêmica

A separação de José Loreto e Débora Nascimento respingou em Marina Ruy Barbosa. Boatos de que a atriz teria sido a pivô da briga do casal incendiaram a internet e os bastidores de ‘O Sétimo Guardião’ na última semana.

Enquanto Loreto publicou um pedido de perdão à ex, o marido de Marina, Alexandre Negrão, decidiu fazer uma publicação na noite de domingo (24).

“Se for preciso, eu pego um barco, eu remo. Por seis meses, como peixe pra te ver… Tão pra inventar um mar grande o bastante. Que me assuste, e que eu desista de você… Eu quero partilhar! Eu quero partilhar! A vida boa com você”, escreveu ele. O texto é um trecho da música Partilhar, de Rubel.

Marina respondeu: “E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida. E a vida é boa, mas é muito melhor com você. Te amo e admiro cada vez mais”.