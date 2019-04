Marina Ruy Barbosa quebra silêncio e desabafa sobre polêmica com Loreto

Marina Ruy Barbosa se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a separação de José Loreto e Débora Nascimento. Quase dois meses se passaram desde que a atriz foi apontada como pivô do fim do casamento dos colegas de trabalho.

Em entrevista ao colunista do UOL Leo Dias, Marina desabafa: “É impossível ter um terremoto embaixo de você e você ficar inabalável.” Antes disso, a atriz de 23 anos só havia se pronunciado pelas redes sociais. “Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho como consequência da novela”, escreveu na ocasião.

“Claro que me abalou. Mas eu dei a minha declaração imediatamente deixando claro que não tinha nenhum envolvimento com ele. Ele [Loreto] deu a dele falando que não houve traição e pediu respeito. Enfim, cada um fala e se posiciona da forma que acha que deve. Respeito e só posso me responsabilizar pelos meus atos”, afirmou a atriz.

O boato de que Marina estava envolvida na separação de seu colega de elenco em “O Sétimo Guardião” ganhou força após outras atrizes como Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank deixarem de segui-la nas redes sociais, ação que foi atribuída como apoio a Débora Nascimento.

Sobre o “unfollow”, a atriz afirma que “não tem nada contra ninguém” e que foram atitudes precipitadas. “Não posso entrar na cabeça das pessoas e entender os sentimentos delas, mas eu não tenho nenhuma mágoa. Obviamente fiquei mexida com a situação toda, impossível não ficar.”

Por fim, Marina deixa claro que o seu casamento com o piloto e empresário Xandinho Negrão, 33 anos, não foi abalado pela polêmica, tampouco seu trabalho. “Sou atriz desde os nove anos, sou comprometida e dedicada ao meu trabalho, tenho muita gratidão aos que confiam em mim profissionalmente. Por isso, acho que nada pode afetar meu trabalho”, garante.

