Débora e José Loreto posam juntos pela primeira vez após separação

Débora Nascimento e José Loreto posaram juntos no aniversário da filha Bella, que completou 1 ano. A festa aconteceu na tarde do último domingo (14) no Rio de Janeiro. Foi a primeira aparição pública dos dois após uma conturbada separação.

Antes disso, Débora e Loreto já haviam sido vistos juntos, o que levantou suspeitas de uma possível reconciliação. Estiveram na comemoração famosos como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Sharon Menezzes e Rafa Brites.

