Marina Ruy Barbosa ganha surpresa romântica do marido

Em clima de comemoração, a atriz Marina Ruy Barbosa completou três anos de relacionamento com o seu companheiro, o empresário Alexandre Sarnes Negrão, nesta quarta-feira (9).

Para surpreender a artista, Alexandre, mais conhecido como Xandinho Negrão, presenteou Marina com um buquê de flores e uma declaração. “Meu amor, são três anos de muita história, muita alegria e muito, mais muito amor! Obrigado!”, escreveu o empresário em um bilhete. O momento foi compartilhado pela atriz em seu perfil no Instagram.

Marina também aproveitou para declarar seu amor por Xandinho. Com um vídeo dançando ao lado dele, a atriz escreveu: “E há três anos começamos a dançar essa dança da vida juntos!”, afirmou em sua rede social.

O casal oficializou a união com um casamento pra lá de luxuoso, no interior de São Paulo, no dia 7 de outubro de 2017, mas fez também outras celebrações.

