A atriz Marina Ruy Barbosa trocou alianças com o noivo Alexandre Negrão em uma cerimônia civil no interior de São Paulo. Na tarde deste sábado (16), compartilhou o momento com seus seguidores anunciando o “Sr e Sra. Negrão”:

Sr e Sra Negrão! 💍👰🏼❤️ A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 16, 2017 at 9:54am PDT

O casal já havia trocado votos em uma celebração privada, conduzida por monges e para lá de romântica durante as férias na Tailândia em julho ano passado. Agora, eles aguardam ansiosamente a comemoração católica, que ocorrerá ao lado de familiares e amigos neste mês.