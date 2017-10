Marina Ruy Barbosa já escolheu os nomes de seus bebês

A atriz Marina Ruy Barbosa, 22 anos, continua em clima de lua de mel. A jovem trocou alianças com o empresário Alexandre Negrão, 32 anos, no começo do mês de outubro. A união foi comemorada em três cerimônias (civil, religiosa e bênção com festa), além de uma celebração conduzida por um monge budista após o pedido de noivado, no ano passado, na Tailândia.

Mais um #tbt – 01/10/17 Obrigada por esse vestido dos sonhos @sandro_barros, do jeitinho que eu queria para casar na capela, no campo! @brunoastuto amo vocês! E viva a moda brasileira 🇧🇷❤️ Foto: @primefotocinema A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Oct 12, 2017 at 11:32am PDT

Em entrevista à apresentadora Tatá Werneck, durante o programa Lady Night, comentou esses momentos tão especiais e contou que não pretende ter filhos por enquanto. “Quero dois, mas vai demorar um pouco. Vão se chamar Valentina e Alexandre”, revelou.

💘 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 18, 2017 at 9:06am PDT

A jovem relembrou o começo do relacionamento. “Nos conhecemos em Fernando de Noronha (PE) no Ano Novo. Ele veio falar comigo, tínhamos alguns amigos em comum. De cara gostei dele. Nos reencontramos no Rio de Janeiro e começamos a namorar no primeiro final de semana”, contou.