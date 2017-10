Depois de muita espera e expectativa, Marina Ruy Barbosa revela detalhes da sua produção de noiva – o vestido, um modelito feito pelos irmãos italianos da grife Dolce & Gabbana (exclusivamente para a atriz), era um dos detalhes mais esperados:

Bem acinturado (com corset na parte de cima) e com detalhes em tule, o modelito com saia volumosa tem ar de princesa (característica típica do estilo da atriz) mas com acabamento moderno e muito elegante.

A noivaaaaa! Maravilhosaaa! !! @Regranned from @marinaruybarbosaa_ – Não estou sabendo lhe dar com tanta perfeição 😍✨💍👰 #mxwedding – #regrann A post shared by Vèu de noiva (@veu_denoiva) on Oct 7, 2017 at 12:34pm PDT

Lindaaaa!!! Usando o famoso vestido @dolcegabbana #mxwedding A post shared by Salve a Noiva ® (@salveanoiva) on Oct 7, 2017 at 12:36pm PDT

Quem cuidou das madeixas da atriz foi o cabeleireiro Marcos Proença, de São Paulo, que apostou em um meio preso com delicado arranjo de flor. Já a maquiagem foi assinada por Ale de Souza, maquiador e amigo de Marina.

A cerimônia de celebração do casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão foi marcada para as 15h30 deste sábado (7), na casa da família dele em Campinas (SP). Eles se conheceram em 2016, durante o réveillon de Fernando de Noronha e ficaram noivos em julho do mesmo ano.

#casamentomarinaexande #mxwedding A post shared by repostlooks (@repostlooks) on Oct 7, 2017 at 12:52pm PDT