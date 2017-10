Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão já estão curtindo a Lua de Mel

Após uma festa de casamento icônica no último sábado (7), a atriz Marina Ruy Barbosa, 22 anos, e o automobilista Xandinho Negrão, 31 anos, já desembarcaram na Lua de Mel. De acordo com publicação feita por ele no Stories do Instagram, os dois estão em um safári na África do Sul.

Sim! 💍❤️ A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Oct 7, 2017 at 2:00pm PDT

A imagem de um elefante foi compartilhada nesta terça-feira (10) com o Kruger Park, parque com a maior área protegida de fauna bravia do país, marcado.

De acordo com o Extra, como será a protagonista da próxima novela das 19h da TV Globo, Deus salve o rei, Marina conseguiu apenas uma semana de folga para curtir os primeiros dias de casado em viagem romântica. As gravações do folhetim se iniciam na próxima semana.