Maria Antônia, filha de Taís Araújo, está muito fofa e é a cara da mãe

Maria Antônia tem apenas 3 anos e, só de olhar pra ela, dá para adivinhar de quem é filha. A pequena é fruto do casamento dos atores Taís Araújo e Lázaro Ramos.

Neste domingo (1), a pequena passeou no shopping do Leblon, no Rio de Janeiro, com Taís, sua avó Mercedes e seu irmão mais velho, João Vicente, 7 anos. Ela foi fotografada enquanto circulava pelos corredores do local, sendo guiada por Taís em um brinquedo de unicórnio.

Confira as fotos do momento:

Mais lidas: O único alimento que a rainha não deixa Meghan comer

Siga CLAUDIA no Instagram