O único alimento que a rainha não deixa Meghan comer

A gente já sabe que Meghan Markle abriu mão de muitas coisas pra ser duquesa. Deixou sua carreira, sua casa, não pode mais carregar suas bolsas por aí e nem ter contas em redes sociais. Mas, além disso, o cardápio de Meghan também é limitado pela rainha. A começar por um alimento que a rainha odeia e não quer nem sentir o cheiro (ou o bafo de alguém que tenha comido): alho.

Pode parecer estranho, mas a monarca abriu uma verdadeira cruzada contra o alho e o tempero não pode ser incluso em nenhum menu do cardápio. Triste para Meghan, que adorava cozinhar e usava alho com bastante frequência, como escrevia em seu blog, The Tig, agora fora do ar.

Os integrantes da família real também são proibidos de comer frutos do mar pelo risco de contaminação. Essa é uma regra antiga, estabelecida para garantir a segurança dos futuros ocupantes do treino.