Phelipe Siani comenta estreia da namorada Mari Palma no ‘Mais Você’

A jornalista Mari Palma estreou na segunda-feira como repórter do programa ‘Mais Você’. Direto de Brumadinho (MG), Mari recebeu uma mensagem orgulhosa do namorado, o também jornalista da Globo Phelipe Siani.

Leia mais: Nicolas Prattes e Juliana Paiva curtem férias após término de novela

+ Xuxa radicaliza visual com novo corte

“Hoje foi a estreia no ‘Mais Você’ da repórter mais linda do Brasil. Uma estreia difícil, lá em Brumadinho, mas, como sempre, ela foi perfeita. Segurou quase 15 minutos de vivo e me encheu de orgulho. Parabéns, gatinha… vamos voar junto e cada vez mais alto!”, escreveu Phelipe em seu Instagram como legenda de uma foto da namorada durante o trabalho.

Carismática e sucesso entre os telespectadores, Mari Palma deixou o “G1 em 1 Minuto” em março do ano passado e migrou para o esporte. Ela, inclusive, estava cotada para cobrir a Copa do Mundo da Rússia, mas isso não aconteceu.

Confira o registro: