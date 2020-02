Mãe de Dudu Pelizzari revela: sofre ao ver o filho ser chamado de Judas!

Mãe de Dudu acredito que o peão está sendo perseguido

Foto: Edu Moraes

O paulistano Dudu Pelizzari, que se destacou em novelas da Globo como Malhação (2006) e Negócio da China (2009), agora ferve a audiência da Record. Dentro de A Fazenda 3, o ator tem sido hostilizado pelos companheiros do seu próprio grupo, os coelhos, e muito criticado pela equipe ovelha, de Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, que o chamou de Judas em rede nacional. Aliás, Monique Evans fez o mesmo dentro e fora da casa. Tudo por que Dudu provocou uma grande briga ao deixar claro que seu grupo iria votar em Janaina Jacobina logo no início do reality.

Para a família do ator foi difícil assistir a toda essa confusão. Monica Pelizzari, mãe do peão, lamenta que os outros participantes, fiquem jogando na cara do filho todos os erros dele. “Já tive até recados de psicólogas no meu Twitter falando sobre isso. Eu trabalho numa escola e enfrentamos problemas como estes com os adolescentes. É o chamado: bullying. Mas me choca ver adultos, em um programa de TV, dando este exemplo de crueldade”, afirma ela. Em entrevista exclusiva à TITITI, Monica assegura: não passa a mão na cabeça do filho quando ele não merece, e diz o quanto sente orgulho por ele ter assumido seu erro. Confira!

Você comentou que o Dudu vem sofrendo bullying por parte do grupo ovelha. Onde acha que ele errou?

Em ter sido ingênuo no momento em que abraçou a Janaina naquele epsódio. Foi o que realmente mais pesou… Ter retrucado o Tico, também não achei necessário. Mas teve acertos… A maneira como agiu com todas aquelas acusações (cara a cara com o Tico), sem perder a cabeça, foi sua maior virtude, o carinho pelas pessoas, e a vontade de desabafar sem se importar com o julgamento aqui fora. Saber ouvir conselhos dos outros e colocá-los em prática é um ponto positivo. Sempre que vejo o Carrasco (Carlos) e a Nany (People) dando recomendações ao Du fico contente. Ele está buscando ser uma pessoa melhor!

O que sentiu quando o Tico partiu pra cima dele no dia da discussão?

Eu e minha família sofremos muito com tudo o que aconteceu… Ele sendo chamado de Judas… Foi horrível! Não posso julgar o Tico, não conheço a história de vida dele, mas acredito que é batalhador, defende seu ponto de vista, tem personalidade forte e busca sua razão. Porém, acho que testou todos os limites do Du para que ele perdesse a cabeça. E meu filho foi paciente de ouvir tudo aquilo e ficar calado. Ele só tem 25 anos e eu enxerguei nele um homem de verdade pela atitude que teve.

Pelo que ele diz, percebemos que é romântico. Teve muitas namoradas?

Sim, ele é romântico, até já fez serenata, acredita? Não deu certo, mas o que valeu foi a intenção. Atualmente, acho que está solteiro. O Du gosta de namorar, de carinho, de abraço, de beijo… Sempre me dei bem com as namoradas dele, elas freqüentavam bastante a minha casa. (Vale lembrar que o gato já namorou Fernanda Souza, Camila Rodrigues e Joana Balaguer, entre outras beldades).

Se o Dudu ganhar A Fazenda o que vai mudar na vida dele? E o que aprenderá de lição?

Como pessoa não vai mudar nada, ele continuará indo aos mesmos lugares, vendo os mesmos amigos. Ele não é materialista, longe disso… Mas quer viajar, estudar fora e aprender idiomas. Acho que será ótimo e espero que saiba administrar bem. E aprenderá muito. O mais importante, e sei que o Du também pensa assim, é a consciência de andar ao lado do bem. Não importa se as pessoas estão contra, mas seguir seu trajeto sendo ele mesmo, fiel aos valores familiares e de amizade, que só irão aumentar por ter ficado distante de todos.