A conturbada relação de Brad Pitt com o filho Maddox

Maddox Jolie-Pitt foi adotado por Angelina Jolie em 2002. Na época, ela ainda estava casada com o ator Billy Bob Thornton. Depois de quatro anos em um relacionamento com Brad Pitt, o ator adotou legalmente o menino. Porém, segundo uma fonte próxima à família, a relação dos dois nunca foi das melhores.

Em uma entrevista à revista US Weekly, a fonte informou que Maddox nunca viu Pitt como seu pai e que sempre foi muito mais próximo de Angelina. “Maddox não se vê realmente como o filho de Brad”, acrescentou o informante, que disse ainda que o mesmo acontece com Pax, de 15 anos.

No Natal de 2018, ainda segundo a fonte, os dois filhos optaram por não ir à casa do ator para abrir os presentes com seus irmãos mais novos. Além disso, em 2016, Maddox foi apontado como o pivô da separação do casal, após ter uma briga com o pai a bordo de um avião.

