Gusttavo Lima surpreende fãs com anúncio em show

Gusttavo Lima pegou seus fãs de surpresa no encerramento do show na Arena da Festa de Peão de Barretos no último domingo (25). Embaixador do evento, ele informou que sua agenda será reduzida a partir de 2020.

A mãe do cantor faleceu em 2015 por problemas cardíacos. Durante o evento, ele relembrou o ocorrido que tenta superar. “Eu tive a maior perda da minha vida: a perda da minha mãe. Eu venho tentando superar isso a cada dia e é por isso que quem tem mãe e pai valorize”, falou emocionado.

Com cerca de 30 shows marcados em cada mês, o cantor completou sua fala dizendo que o motivo para a redução é conseguir se dedicar mais à sua família. “Vou fazer 10, 12 shows por mês para dar mais atenção para o que mais significa na minha vida. Meus filhos já estão com um e dois anos. Nem tudo na vida é trabalho, é dinheiro”.

