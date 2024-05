Madonna no Rio: o que não pode no dia do show?

Está tudo pronto para o show gratuito de Madonna no palco montado nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45 deste sábado (04). No entanto, para quem pretende aproveitar o espetáculo, é preciso alguns cuidados: há uma série de restrições, tanto para o acesso à área da apresentação, quanto nos arredores do bairro. Você sabe o que pode ou que não pode no dia do show da Madonna? Confira:

O que não levar ao show de Madonna

Não é possível acessar a área próxima ao palco com armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes etc.), guarda-chuvas, objetos perfurantes ou cortantes, fogos de artifício ou drogas ilegais. Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais, além de drones de qualquer tipo, foram proibidos.

Sem acampamento

Os fãs que estão há dias esperando Madonna subir ao palco não podem acampar na areia, nem mesmo horas antes da apresentação, avisa a Riotur. Mas falta pouco para vê-la de perto – ou então pela TV, já que o show será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

Estacionamento proibido

Desde as 18h00 da última quinta-feira (02), o estacionamento nas ruas de Copacabana e no entorno está proibido. A partir das 18h00 de sábado (04), carros particulares – inclusive de moradores – não podem acessar nem circular no bairro.

A restrição de horário também vale para carros de aplicativo. Todos só estarão liberados a partir das 6h00 de domingo (05).

Ônibus só até 19h30

Também de acordo com a Riotur, os ônibus comuns e táxis podem circular apenas até 19h30. A partir deste horário, a circulação e os acessos do tráfego ao bairro serão completamente proibidos.

A partir das 13h de sábado, uma linha especial de ônibus, sem paradas, vai ligar o Terminal Gentileza, na Região Central do Rio, a Copacabana, com desembarque na Avenida Princesa Isabel.

O passageiro receberá uma pulseira no embarque para identificação no retorno. A passagem de ida e volta custará R$ 8,60, com a compra feita através da plataforma digital Jaé. A volta, desde a enseada de Botafogo, começará a partir de meia-noite e irá até 04h00 de domingo (05).

Vá de metrô

O metrô do Rio vai reforçar o número de trens a partir das 15h00 de sábado. No retorno, as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo vão funcionar só para embarque, com acesso permitido até às 04h00. As demais estações, a partir de meia-noite, funcionarão apenas para desembarque.

VLT e BRT

Pelo Centro, para facilitar o deslocamento com o Metrô, o VLT terá operação especial da Linha 1 (Santos Dumont x Terminal Gentileza), com circulação 24h e intervalos de 20 minutos.

O recomendado é que os passageiros desçam nas estações Carioca ou Cinelândia. A passagem do VLT custa R$ 4,30, e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no momento do embarque. São aceitos os cartões das operadoras RioCard e Jaé.

Já os moradores das zonas Norte e Oeste contam com três corredores do BRT funcionando 24h: Transoeste – linha 11 (Alvorada x Santa Cruz); linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz); e linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico); Transolímpica – linha 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico); e linha 51 (Deodoro x Recreio); e Transcarioca – linha 35 (Paulo da Portela x Alvorada); e linha 38 (Galeão x Alvorada).