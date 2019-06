Anitta confirma romance com ex-marido de Luana Piovani

A cantora Anitta está vivendo um novo romance. De férias em Bali, na Indonésia, ela confirmou ao jornalista Leo Dias que está se relacionando com o surfista Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani. “Estamos juntos. Ele veio viajar comigo. Estamos testando para ver se dá certo”, declarou.

Ainda segundo a coluna de Leo, os dois já haviam passado um mês juntos em meados de 2016, durante um período que Scooby esteve separado de Luana.

Anitta e Pedro Scooby estão juntos

Os boatos começaram da maneira mais improvável possível: fãs identificaram a cantora no reflexo dos óculos de sol de Scooby em foto publicada no Instagram. Poucas horas depois, vídeos do casal aproveitando uma festa começaram a circular.

Anitta está solteira desde 2018, quando rompeu a união estável que mantinha com o empresário Thiago Magalhães desde 2017. Já Pedro e Luana confirmaram o fim do casamento em março de 2019.