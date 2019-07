Burnout: entenda a síndrome do esgotamento pelo trabalho

Você sabe o que é burnout? A síndrome atinge 3 a cada 10 pessoas na população economicamente ativa e está ligada a um esgotamento relacionado ao trabalho. Izabella Camargo, jornalista e apresentadora, foi diagnosticada com o problema e se tornou uma importante voz para divulgar e esclarecer sobre a síndrome.

No primeiro episódio do podcast “Senta Lá, CLAUDIA”, as editoras Alessandra Balles e Isabella Marinelli recebem Izabella Camargo e a psiquiatra Lívia Beraldo Basseres para conversar sobre sinais de alerta e tratamentos. Ouça agora:



Você pode ouvir o podcast Senta Lá, CLAUDIA aqui no site e também no Spotify, YouTube, Google Podcasts e Pocket Casts – e, em breve, em todas as plataformas!

Leia mais: ‘Síndrome de burnout’ entra na lista oficial de doenças da OMS

+ Burnout: como saber se você está sofrendo da síndrome?