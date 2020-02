Luana Piovani mostra fotos inéditas do casamento: “Parecia um filme”

O beijo do casal após o “sim”

Foto: Reprodução

Três dias após dizer o tão aguardado “sim” a Pedro Scooby, Luana Piovani ainda está maravilhada com a festança de seu casamento com o surfista, que aconteceu na Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (26).

Em seu Facebook, a atriz mostrou fotos inéditas do enlace e, maravilhada, resumiu ao site do Domingão do Faustão o que sentiu na cerimônia. “Parecia um filme!”, contou.

Em seu perfil na rede social, porém, Luana não economizou nas palavras de felicidade.

“Depois do meu final de semana em família, cercada de amigos q muito amo posso dizer q felicidade é a gente q faz!! As escolhas são a grandes responsáveis por tudo em nossa vida, então saiba fazer as suas pra q você possa ter uma vida digna e feliz. Eu tenho saúde, o resto todo eu invento, desejo, conquisto e divido,p ois só assim pra multiplicar”, escreveu a mãe de Dom, que em uma das imagens aparece todo lindinho com seu terno feito especialmente para ele. (DFN)



A noiva enlouqueceu as convidadas na hora de jogar o buquê

Foto: Reprodução

Eles mostraram sintonia até na pista de dança

Foto: Reprodução