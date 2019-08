Luan Santana sofre acidente em estrada do Mato Grosso

Luan Santana e sua equipe se envolveram em um acidente na noite de domingo (18) em Juara, no Mato Grosso. O incidente aconteceu entre uma van e uma caminhonete, ambas da equipe do cantor. Eles estavam a caminho de um show.

O cantor ia de Sinop, onde deixou seu avião, para a 19ª Expovale, em Juara. Na chegada da cidade, um carro de apoio que trazia seguranças da produção local colidiu com a van que levava Luan e sua equipe. Era pouco mais de meia-noite.

Uma ambulância foi chamada para o atendimento médico e uma pessoa ficou ferida. O motorista da caminhonete fraturou três costelas.

Apesar do susto, Luan conseguiu se apresentar na mesma noite no Parque de Exposições da cidade e participa hoje (19) da gravação do “Criança Esperança”, da Rede Globo.

A assessoria de imprensa do cantor disse que Luan está bem e deve seguir sua agenda normalmente.

