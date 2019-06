Chateada, Paula Fernandes fala sobre Luan desistir de ‘Shallow Now’

Paula Fernandes usou seu Instagram para desabafar a respeito da desistência de Luan Santana em participar de seu DVD, que será gravado nesta quarta-feira (12). O cantor sertanejo a acompanharia em um dueto interpretando “Juntos”, a versão brasileira de “Shallow”, de Lady Gaga.

Emocionada, a cantora gravou um vídeo no qual relatou o desapontamento que sentia por não poder dividir o palco com Luan. “Queria dizer que eu estou com o coração partido sim, que eu estava na expectativa, muito feliz com a participação dele”.

E prosseguiu: “Nada como tá ali com o artista que você escolheu. Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana? Seria uma realização de sonho para mim também”.

Como alternativa, Paula convidou os próprios fãs para cantarem a parte dele na canção. “Me veio na cabeça ‘Poxa, eu tenho um batalhão de fãs, eles é que têm que ser meu Bradley Cooper‘. Vocês topam ser meu Bradley Cooper, cantar a primeira parte da música e a gente registrar o nosso dueto? Se vocês toparem acho que vai ser incrível a gente cantar ‘Juntos e Shallow Now'”.

Em nota oficial, a assessoria de Luan Santana declarou que o cantor “deseja todo sucesso e as melhores vibrações” à Paula, mas que não pode participar das filmagens por estar em viagem à Argentina com a namorada.

“Desde que fizeram o convite, a gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. Que seja uma noite linda! O trabalho já está eternizado na canção. Luan tirou três dias de folga na extensa e lotada agenda e está curtindo com a namorada Jade Magalhães.”

Veja o vídeo da cantora:

