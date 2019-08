Lívia Andrade revela o motivo de sua briga com Leo Dias

A apresentadora Lívia Andrade falou sobre sua briga com o jornalista Leo Dias no Programa do Silvio Santos, no SBT. Durante o quadro “Jogo dos Pontinhos”, Silvio perguntou o porquê de os dois não se falarem mais e não morarem mais juntos.

“Muitas reclamações. Quando você coloca alguém na sua casa, funciona assim, minha casa, minhas regras. Se você não gosta, sai, não reclama. Não fala coisas que acontecem e não acontecem para criar um problema”, disse Lívia.

“Não quero defender o Leo, mas acho que é maldade sua”, rebateu Silvio. “Eu sou obrigada a ficar com os outros dentro da minha casa contando o que acontece lá pros outros que não gostam de mim? Na minha casa acontece o que eu quero, como eu quero, do meu jeito. Quer, quer. Não quer? Beijo, a porta vai estar sempre aberta”, ela respondeu.

Veja o que está bombando nas redes sociais

“Eu tenho meu ritual, todos os dias eu faço minhas orações quando saio de casa. A partir do momento que a pessoa está de carona com você, tem que calar a boca e ouvir a oração quieta, em silêncio. Pega um táxi, um Uber, um ônibus, vai a pé. Não vou mudar minha vida, deixar de fazer minhas orações porque incomodo alguém”, completou

Leo e Lívia apresentavam juntos o programa Fofocalizando. Em fevereiro, após uma recaída na luta contra as drogas, o apresentador anunciou que iria morar com Lívia em São Paulo e se afastaria do programa por algum tempo para poder se tratar.

Segundo amigos próximos, a briga entre os dois é o que ainda mantém Leo afastado do programa.

Leia mais: Dois anos após o sumiço, menino do Acre promove visitas a quarto misterioso

+ TV Cultura decide acabar com o programa “Viola, Minha Viola”

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?