Leo Dias tem recaída em drogas e é afastado da TV

O jornalista Leo Dias anunciou publicamente que pediu afastamento do ‘Fofocalizando‘, programa do SBT do qual participa. Após meses afastado das drogas, o apresentador de 43 anos afirmou ter uma recaída.

“E eu, que estava me sentindo tão forte e as coisas pareciam tão mais fáceis. Eu me esqueci que a qualquer momento a vida nos prega uma peça. E quando eu já achava que já tinha vivido o fundo do poço, descubro que ele é mais profundo”, afirmou por meio das redes sociais.

Leo explicou que ainda não sabe irá retornar à TV, e ainda pediu desculpas para a mãe. “Por respeito aos telespectadores do SBT, voltarei ao ar quando estiver em melhores condições. Desculpe decepcioná-la, Lívia, minha mãe, Esquilo e tantos outros. Agora é recomeçar novamente do zero”, afirmou o jornalista.

No ano passado, Leo Dias passou por duas internações em clínicas de reabilitação por conta do uso de cocaína. Ele vinha fazendo acompanhamento terapêutico desde o ano passado e passou mais de seis meses sem recaídas.

Lívia Andrade, sua companheira em ‘Fofocalizando’, chegou a comentar o caso na abertura do programa desta sexta-feira, 8.

“Como todos já sabem, Leo está cuidando de sua saúde, por problemas pessoais. Eu tenho certeza que o Leo Dias tem forças e vai conseguir superar tudo. É um momento difícil, mas vamos entender o que acontece com ele. Vamos respeitar esse momento. O SBT está ao lado de Leo Dias. Todos nós estamos. Juntos, firmes e fortes. Logo ele volta”, disse a apresentadora.

Nas redes sociais, alguns artistas, como Gloria Perez, Hugo Gloss e Monique Evans, deram seu apoio a Leo.

Estou aqui pra o q vc precisar!! Largo tudo e vou até vc, amigo

Te amo — ☆ Monique Evans ☆ 💃🏼🌹 (@moniquevansreal) February 8, 2019

Vai ficar tudo bem! Torcendo por vc! — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 8, 2019