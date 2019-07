Em desabafo, Léo Dias conta por que amizade com Lívia Andrade acabou

Léo Dias e Lívia Andrade encerram a amizade após polêmica envolvendo a apresentadora Antônia Fontenelle. O jornalista afirmou em suas redes sociais que o desentendimento começou porque uma entrevista com Fontelle foi vetada pela direção do programa “Fofocalizando” no início do mês.

Em um desabafo pelo Twitter na noite de domingo (21), o apresentador disse que os dois não estão se falando. “Estou no meio de uma briga de duas pessoas [Lívia Andrade e Antonia Fontenelle] que amo. Não sou obrigado a tomar partido. Mas saibam que eu jamais mentirei para nenhuma das duas. Lívia não olha mais na minha cara. Eu lamento. Perdi uma irmã.”

Silencio, sim, pq eu era amigo das duas. Odeio mentira. Eu não minto. Antônia perguntou pq não entraria no ar e eu falei a verdade. Da mesma maneira que jamais mentiria pra Livia. O problema é que ANtonia tem que aprender a diferença entre o público e o privado. — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019

Seguindo o desabafo na rede social, o apresentador, que é padrinho do filho de Antônia, explicou por que teria convidado Fontenelle para participar do programa: “A minha intenção em colocar a Antônia no ar era pressioná-la a falar do Eduardo Costa. Ela tinha me prometido que não falaria da Lívia. O programa passava por uma semana decisiva. Silvio disse que ia acabar com o Fofocalizando. Eduardo Costa sempre da ibope. Só isso”.

Eu sou o que mais luto pelo Fofocalizando. Penso na pauta do programa o dia todo. Nao sei me entregar pela metade a nada. Só queria o bem do programa. Se Naldo desse audiência, eu não teria problema algum em colocá-lo no ar para salvar o programa. — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019

Polêmica entre Lívia Andrade e Antônia Fontenelle

O motivo da confusão entre as apresentadoras iniciou depois que uma entrevista de Antônia para o jornalista Léo Dias não foi ao ar, decisão tomada pela direção do programa. Ela acusa Lívia de tê-la barrado, e não a produção. “Então, Dona Lívia Andrade, eu não faço questão de aparecer no ‘Fofocalizando’, mas o que você faz é amador, tá? Direção do ‘Fofocalizando’, francamente, colocar um capricho de uma apresentadora à frente de uma audiência de um programa, isso é um absurdo, isso é comprometer um produto” reclamou Fontenelle em vídeo.

Em nota, o SBT afirmou que a decisão de não transmitir a entrevista foi tomada pela direção do programa. “O SBT esclarece que a entrevista realizada por Leo Dias com a atriz Antonia Fontenelle não foi ao ar no ‘Fofocalizand’o, nesta segunda- feira, (1), por decisão da direção do programa. O SBT esclarece ainda que o elenco da atração não tem poder de decisão sobre as pautas que são exibidas.”

O blogueiro Léo Dias morou na casa de Lívia, em São Paulo, em um momento difícil em que lutava contra as drogas. No Twitter ele falou sobre a a consideração que tem pela apresentadora do SBT: “Livia salvou minha vida. Achava que era minha irmã de alma. Me afundei de tristeza com isso tudo. Mas estou me recuperando”.

Livia salvou minha vida. Achava que era minha irmã de alma. Me afundei de tristeza com isso tudo. Mas estou me recuperando. Amanhã de manhã antes de ir pra SP volto pra terapia. — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019

