Leo Dias divulga vídeo e Bruna quebra silêncio sobre Neymar e Anitta

No Carnaval de 2019 quem mais deu o que falar foram os famosos. Mas todos os holofotes ficaram apontados para tudo o que aconteceu entre Anitta, Neymar e Bruna Marquezine.

Depois de todas as fofocas, o jornalista Leo Dias resolveu acabar com todas as suposições e divulgou um vídeo em que Anitta aparece beijando Neymar. Em resposta, a cantora comentou “Aff, era isso? Mó estardalhaço pra nada!”.

Leo Dias disse em troca “Oi? O jogador mais famoso do Brasil beijando a cantora brasileira mais falada no mundo da música. Nada? Sua tática para minimizar a história não colou dessa vez”.

Mas a briga não parou por aí. Na madrugada de segunda para terça, David Brazil publicou uma foto elogiando o casal formado por Anitta e Neymar. Bruna Marquezine curtiu a foto e logo depois desativou o seu perfil no Instagram.

A atriz, depois de um tempo, resolveu se pronunciar em relação a tudo que aconteceu nos últimos dias. Em sua conta no Twitter, ela republicou um tweet que fala sobre desativar comentários e bloquear pessoas nas redes sociais.

Uma coisa que eu faço para diminuir esse estranho feixe de laser de insegurança é desativar os comentários; Eu também estou bloqueando qualquer um que possa sentir a necessidade de me dizer "vá morrer" enquanto tomo meu café às 9h da manhã. pic.twitter.com/LsrYqQNwjL — Update Swift Brasil 🌴 (@updateswiftbr) March 6, 2019

