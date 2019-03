Bruna Marquezine e Neymar curtem Bloco das Poderosas em Salvador

O Bloco das Poderosas agitou o público no Carnaval de Salvador na última sexta-feira, 1.

Entre os vários famosos que marcaram presença na festa comandada pela cantora Anitta, estavam Neymar Jr e Bruna Marquezine, o que deixou os fãs do ex-casal bem atentos.

Parece, entretanto, que um reencontro entre os dois não aconteceu – pelo menos aos olhos do público. Enquanto a atriz foi flagrada dançando em cima do trio, o jogador curtia com os amigos em um camarote exclusivo.

No Instagram, o maquiador de Bruna, Lucas Vieira, compartilhou o look da atriz: