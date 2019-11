Larissa Manoela é internada para tirar pedra na vesícula

Larissa Manoela precisou fazer uma cirurgia após ser diagnosticada com pedra na vesícula. A atriz e cantora realizou o procedimento na última terça-feira (13) e postou em suas redes sociais.

“Vim parar no hospital com uma forte cólica biliar decorrida de uma pedra na vesícula! A novidade é que ela não me pertence mais. Fiz a cirurgia e deu tudo certo graças a Deus”, contou Larissa.

No stories ela tranquilizou seus fãs e disse que estava tudo bem, além de mostrar a pedra que foi retirada de sua vesícula.

Leia mais: Larissa Manoela deixará o SBT

+Camila Pitanga abre o coração sobre namoro com Beatriz Coelho

