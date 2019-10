“Sabia que sua estrada seria luminosa”: Selton Mello sobre Larissa Manoela

O ator Selton Mello surpreendeu muitos seguidores ao homenagear a atriz Larissa Manoela. Os dois se conheceram no teste para o filme O Palhaço, dirigido e estrelado por Selton. A homenagem inclui cenas de Larissa com 8 anos durante os testes e no filme. Anteriormente, Selton já havia declarado sua admiração por Larissa a chamando de “minha pupila”.

Dessa vez, o post emocionou muitos fãs e famosos. Tatá Werneck falou: “Não aguento!”. Débora Secco disse: “Coisa mais fofa”. Já Larissa respondeu: “Meu mestre! Maior inspiração. Obrigada por ter me incentivado tanto no início e seguir acompanhando todos os meus passos! Minha eterna gratidão”.

