Larissa Manoela anunciou que sairá do SBT em dezembro, após nove anos trabalhando na emissora. A atriz e cantora, de 18 anos, disse em entrevista à QUEM que seu contrato se encerrará no final do ano e que ela seguirá para outros projetos, sem dar muitos detalhes.

“Em 31 de dezembro deste ano encerra meu contrato com o SBT e, mesmo com a prorrogação recém-comunicada da novela As Aventuras de Poliana, sigo para outros projetos”, afirmou a atriz, que interpreta a adolescente Mirela na trama infanto-juvenil. A novela terminaria de ser gravada ainda neste ano, mas foi estendida até 2020.

Larissa contou, ainda, que focará nas grandes telonas no primeiro semestre do ano que vem. “No início de 2020, eu já tenho certo os quatro primeiros meses: de janeiro a abril. Em janeiro e fevereiro, rodo o longa Diários de Intercâmbio, no Canadá. É um filme que vai para o cinema. Estou bem focada e empolgada com ele”, revelou.

Ela também está com um projeto na Netflix, chamado Modo Avião, que deve ser lançado em breve na plataforma. “São dois personagens maduros que passam por situações de adultos e que precisam arcar com as consequências de seus atos”, comentou a atriz ao UOL. “Cresci lá dentro [do SBT], então a emissora é parte da minha família. É minha segunda casa e o principal sentimento é de gratidão. Vou sentir saudades, mas sempre soube que os meus trabalhos teriam início, meio e fim. Há essa vontade de crescer, estar disponível e aberta para novas oportunidades.”

No entanto, a atriz diz não querer se afastar da televisão por um longo período e, apesar de alguns fãs especularem sua ida para a Rede Globo, Larissa não deu detalhes sobre projetos futuros além do cinema. “Deus está preparando algo muito especial para mim, que irá me surpreender e vai surpreender todo mundo. As portas estão sempre abertas”, falou à QUEM.

