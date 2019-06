Bradley Cooper e Irina Shayk se separam após quatro anos juntos

Após os rumores de que o casamento de Bradley Cooper e Irina Shayk estava passando por um momento conturbado tomarem a internet, a revista People afirma que o casal está se separando após quatro anos juntos.

De acordo com o veículo, Cooper e Shayk, que têm uma filha de dois anos, Lea De Seine, terminaram de maneira amigável e estão resolvendo da melhor forma como dividir a guarda da criança.

O casal começou o relacionamento em 2015 e manteve o romance o mais privado possível. Em fevereiro deste ano, Irina, em entrevista à Glamour britânica, contou que prefere ser discreta sobre sua vida pessoal.

“Eu tenho muitos amigos que compartilham muito da sua vida pessoal no Instagram ou nas mídias sociais, muito publicamente. Eu admiro e acho ótimo – mas acho que é tudo sobre escolha pessoal”, explicou ela. “Porque o meu trabalho exige que eu esteja lá [nas redes sociais], decidi que minha vida pessoal será tranquila. É por isso que é chamado de pessoal, porque é algo para você e sua família; e me sinto feliz com isso”, completou.

O casamento já estava em crise

Os rumores de que o casamento de Bradley e Irina estaria passando por uma crise se iniciaram depois que o ator foi visto deixando a casa de um amigo, na manhã de quarta-feira (5).

“Eles não estão bem há alguns meses e só continuam tentando por causa da filha. Nenhum deles está feliz, as coisas não estão bem”, disse uma fonte próxima.

A suposta crise no casamento de Bradley e Irina ocorre alguns meses depois dos rumores de romance que cercaram o ator e Lady Gaga, que contracenaram no filme Nasce Uma Estrela. Quando questionada, a cantora negou qualquer tipo de envolvimento com Bradley.

Confira os assuntos mais falados da semana:

Leia também: Tatá compartilha momento de bebê mexendo pela 1ª vez e emociona fãs

+ A polêmica sobre a tiara da rainha no jantar com Trump

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA