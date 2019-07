‘Juntos e Shallow Now’: Paula Fernandes lança clipe sem Luan Santana

Paula Fernandes lançou na última quinta-feira (11) o clipe da música “Juntos”, que viralizou e gerou memes quando foi lançada, em maio deste ano. A versão brasileira de “Shallow”, de Lady Gaga foi uma parceria com Luan Santana, mas, após polêmica, ele não participou do vídeo.

Dias antes da gravação do DVD do show, onde o clipe foi feito, Luan Santana cancelou sua participação, pois estava em Buenos Aires com a namorada. Por meio de nota, a assessoria do cantor informou que “a gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD”.

Na ocasião, Paula lamentou a ausência do parceiro e convidou os fãs para serem “seu Bradley Cooper”, em um vídeo emocionado. “Queria dizer que eu estou com o coração partido sim, que eu estava na expectativa, muito feliz com a participação dele”, afirmou Paula.

No clipe, é perceptível que o público atendeu o pedido. O novo DVD da cantora foi gravado no dia 12 de junho em Sete Lagoas (MG), sua cidade natal. Confira o vídeo abaixo:

Leia também: “Não me levavam a sério”, diz Mônica Sousa sobre carreira executiva

+ Perlla descobre que ex está namorando a professora de sua filha

Síndrome de burnout: Izabella Camargo conta a sua história no podcast “Senta Lá CLAUDIA”