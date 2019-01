Kate Middleton faz desabafo sobre a maternidade

Kate Middleton desabafou sobre as dificuldades que enfrenta após o nascimento dos filhos. As declarações foram dadas durante uma visita à instituição de caridade Family Action, nesta terça-feira (22).

“É tão difícil. Você tem muito apoio com o bebê como mãe, especialmente nos primeiros dias, mas depois do primeiro ano [da criança] isso acaba”, afirmou a duquesa.

Kate é mãe de três crianças: Príncipe George, de 5 anos; Princesa Charlotte, de 3 anos, e Príncipe Louis, de 9 meses. Em conversa com os voluntários da entidade, a duquesa se identificou com a pressão que pais e mães enfrentam para cuidar de suas famílias. “Todo mundo passa pela mesma batalha”.

A próxima a vivenciar as dores e as delicias da maternidade será Meghan Makle, cunhada de Kate e mulher do Príncipe Harry. Meghan está grávida de 6 meses e ainda não sabe o sexo do bebê.

