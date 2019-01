Rara aparição: filho de Faustão chama a atenção por semelhança com o pai

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, publicou uma foto que deixou os fãs surpreendidos. No clique, ela aparece ao lado de João Guilherme, de 14 anos, um dos seus filhos com o apresentador da Globo.

Ao perceber a semelhança entre pai e filho, logo os seguidores ficaram surpreendidos e fizeram comentários apontando a aparência dos dois. “Meu Deus, é o clone do Faustão”, disse um fã.

Faustão está com a mulher e os filhos mais novos, Rodrigo, de 10 anos, e João Guilherme, de 14 anos curtindo férias em Cancún, no México. O apresentador também é pai de Lara, de 20 anos, do casamento anterior.

Confira a foto: