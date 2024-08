Juan Paiva, João Pedro de “Renascer”, faz declaração emocionante à filha

Prestes a se despedir de “Renascer”, Juan Paiva tem mais um lindo motivo para comemorar. Na última quarta-feira (28), o intérprete de João Pedro celebrou os 10 anos de sua filha, Analice.

No Instagram, o ator fez questão de se declarar para a filha e exaltar a importância dela em sua vida.

Juan Paiva se declara para filha em comemoração de 10 anos

“Hoje é o aniversário do grande amor da minha vida”, declarou Juan Paiva em um Story em que a menina aparece sozinha. Em uma sequência de publicações, ele fez questão de falar sobre como é a sua vida desde a chegada da filha.

“O que era desespero virou alívio. Percebi que sozinho não consigo, sozinho não faz sentido. Você me fez ser o que sou hoje. Você é a minha maior vitória. O verdadeiro presente de Deus. Com você, eu aprendo, me corrijo, me reeduco. Viva sua vida, minha filha. Viva essa vida. Viva você”, escreveu.

Para ilustrar o texto, Juan usou imagens de momentos descontraídos com Analice.

