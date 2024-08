X, antigo Twitter, vai acabar no Brasil? Entenda o conflito

O X (antigo Twitter) pode estar com os dias contados no Brasil. Isso porque, após fechar as portas do escritório no país, no último dia 17, a empresa recebeu uma intimação do Supremo Tribunal Federal (STF) para nomear um representante legal. A nota foi publicada na última quarta-feira (28), através da plataforma de Elon Musk, que teve seu nome marcado no post.

Caso não atenda à exigência em 24h, a plataforma sofrerá uma suspensão por tempo indeterminado. Esse é mais um capítulo na briga que se criou entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Entenda:

Conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk pode dar fim ao X no Brasil

A tensão entre o empresário e o STF só cresce. Após fechar o escritório brasileiro, o X segue operando normalmente, sem um representante legal no país.

Isso, no entanto, não segue a legislação fiscal. Por isso, Alexandre de Moraes intimou que a plataforma regularize tal situação.

Caso não cumpra a decisão, a empresa poderá enfrentar sanções rigorosas, incluindo a suspensão total de suas atividades até que todas as ordens judiciais sejam cumpridas e as multas diárias pagas.

O conflito entre o ministro e Elon Musk, contudo, não é de hoje. O dono do X já chegou a fazer graves acusações de que Alexandre de Moraes estaria censurando usuários de sua rede social, além de afirmar que o ministro havia interferido nas eleições de 2022.

A briga acabou gerando mais uma polarização na política brasileira entre aqueles que concordam com o bilionário sul-africano e os que estão do lado do ministro brasileiro.

Após a intimação, contudo, Elon Musk parece não estar disposto a acatar o pedido do STF, chegando a usar montagens para comparar Moraes com os vilões de “Harry Potter” e “Star Wars”.

