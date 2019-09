José Loreto discute com seguidora e perde trabalho

José Loreto, 35 anos, se envolveu em uma polêmica na última semana. Segundo um relato, ele teria se recusado a tirar uma foto com uma senhora.

O acontecimento foi no Ceará e o ator, ao negar tirar a foto, disse que “não era o Mickey e que ela não estava na Disney”. A repercussão disto foi tão grande que Loreto foi desconvidado para um evento de uma marca de alimentos que aconteceu na quarta-feira (04).

Em um depoimento ao Blog do Leo Dias, o ator esclareceu os rumores e deu a sua versão da história. Ele negou que a polêmica tenha acontecido e comentou sobre a perda do trabalho, em que Rafael Vitti foi convidado em seu lugar. “Se algum possível trabalho caiu, não foi devido a algo que fiz, mas a algo que inventaram a meu respeito”, explicou Loreto.

Após ser bombardeado com comentários, o ex-marido de Débora Nascimento explicou que estava quebrando seu próprio padrão ao responder às críticas. “A minha maior satisfação enquanto artista é receber carinho do público, não há pagamento mais gratificante do que este. Tenho total consciência de que, vira e mexe, estou na casa das pessoas, pela tela, e isso dá uma impressão de intimidade comigo. Quando me pedem para tirar uma foto ou simplesmente querem trocar uma ideia, dou o máximo de atenção possível, com o maior prazer do mundo”, escreveu.

Ao falar sobre o ocorrido no Ceará, Loreto explicou que não se recusou a tirar foto alegando não ser o Mickey da Disney e que nunca seria arrogante desta maneira. Ele contou que a única coisa que fez foi pedir para as fãs que estavam o abordando que se acalmassem para poderem tirar fotos sem chamar muita atenção. “Para que não ficássemos expostos que nem o Mickey na Disney…falei isso entre sorrisos que trocamos, com leveza, e a foto feita”, contou.

O ator acredita que alguém tenha interpretado a frase da pior maneira possível para criar uma polêmica. Após declarar ter ficado triste com o acontecido, Loreto finalizou desejando “muita luz na caminhada de todos nós, mais empatia e menos julgamentos”.

