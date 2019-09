Laura Cardoso entra para elenco de ‘A Dona do Pedaço’

A atriz Laura Cardoso acaba de ganhar um papel em ‘A Dona do Pedaço’. Em uma participação especial, ela interpretará Matilde, avó de Joana, interpretada por Bruna Hamú, que, supostamente, é a verdadeira filha de Maria da Paz (Juliana Paes).

Os caminhos de Joana e Maria da Paz se cruzarão após um assalto, no qual a jovem ajudará a boleira, levando a uma amizade entre as duas. A partir daí, a trama começará a dar pistas de que houve uma confusão no nascimento de Joana, sugerindo que houve uma troca de bebês.

Matilde, por sua vez, entrará em cena quando Joana não puder mais arcar com os custos do asilo onde a avó, que sofre de Alzheimer, vive. Ela então pedirá ajuda para Maria da Paz, que concordará em abrigar a senhora. Em um de seus lapsos de memória, a idosa confundirá a boleira com sua própria filha.

Em outro momento, ao provar um bolo feito pela personagem de Juliana Paes, Matilde dará pistas de que já a conhece: “Bolo bom. Eu comi um bolo bom assim no hospital”, comentará. Ao Maria da Paz indagar de que hospital ela está falando, Joana explicará: “Ela sempre lembra da época que eu nasci. Eu nasci de um parto difícil… Só não sei dessa história de bolo”.

“Tô errada. Cê não é minha filha não. Tô lembrando pelo gosto do bolo. Bom bolo”, ainda dirá Matilde. “Mas vou ser sua amiga”, afirmará a boleira. “Cê já é minha amiga, Maria da Paz”, responderá a senhora, surpreendendo a protagonista por saber seu nome.

A cena deve ir ao ar no próximo dia 3.

