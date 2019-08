José Loreto derreteu o coração dos fãs com foto fofa da filha Bella

José Loreto compartilhou em sua conta no Instagram uma foto de sua filha Bella, fruto de seu casamento com Débora Nascimento.

No foto postada, a pequena aparece sorrindo atrás de uma moldura de corações. A imagem fofíssima dividiu opiniões sobre com quem ela se parece. “Muito linda. É a misturinha do pai e mãe”, disse um fã.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Outros, acharam que Bella é mais parecida com Loreto. “A cara do papai!”, comentou uma seguidora. E você, o que acha?

Confira a foto abaixo:

A separação de Loreto e Débora aconteceu em fevereiro deste ano depois de uma polêmica envolvendo o ator. Os dois estão em processo de divórcio e agora decidem a partilha de bens que possuem juntos.

Leia mais: Rara aparição: o irmão de Débora Nascimento

+ Em vídeo fofo, Isis Valverde canta com o filho

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?