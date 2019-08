Débora Nascimento diz o que a ajudou a superar separação

Débora Nascimento, no início deste ano, enfrentou um momento de grande exposição midiática depois de se separar de José Loreto. Em entrevista ao portal F5, da Folha de S. Paulo, a atriz revelou que a maternidade e a amamentação a ajudaram a superar a fase complicada.

“Eu sempre lembrava que eu tinha que me manter íntegra, no meu prumo, para poder dar o suporte para a minha filha, e que eu era capaz disso. (…) Eu não ia passar para a minha filha sequelas do que o mundo estava fazendo comigo”, disse ela. Débora é mãe de Bella, de 1 ano de idade, fruto de seu relacionamento com Loreto.

A atriz ainda afirmou que a maternidade e a amamentação foram essenciais também em outros momentos de sua carreira. Débora voltou a trabalhar na novela “Verão 90” quando sua filha tinha apenas cinco meses de vida.

“Ela me deu força por meio dessa postura do tipo: ‘Minha filha não vai sofrer o que eu posso sofrer do mundo. E isso me fez ficar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E até hoje as coisas que eu enfrento, eu penso muito nela”, contou ao portal.

Separação

Débora e Loreto anunciaram a separação em fevereiro deste ano e o término foi rodeado de rumores de uma possível traição do ator. Ainda sem assinar o divórcio, o ex-casal tem algumas pendências, como, por exemplo, decidir de que maneira será feita a partilha de bens.

