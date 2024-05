José de Abreu expõe traição de Maria Zilda após ser acusado de ter bafo

José de Abreu não gostou nada dos comentários de Maria Zilda Bethlem ao recordar o par romântico que os dois fizeram na novela “Bebê a Bordo“, em 1988. Em uma conversa com o ator Murilo Rosa em uma live no Instagram, ainda em 2020, ela o citou ao responder se já havia beijado alguém com mau hálito. Irritado, Abreu resolveu expor o que sabe da colega, dizendo que Maria Zilda traiu o marido, o diretor Roberto Talma (1949-2015), com ele.

“Você já beijou alguém com bafo?”, questionou Murilo. “Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era (cena) externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o (cheiro) do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé (de Abreu) era um bicho”, afirmou a atriz, na ocasião.

Abreu usou o X (antigo Twitter) para detona-la. “Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal o marido era o diretor da novela”, escreveu. “Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de Bebê a Bordo, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?”, provocou.

“Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo m*** sobre mim. Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?”, continuou, nas postagens

“Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que alias a chifrava com todo mundo”, afirma o ator.

Por fim, Abreu garante que o mau hálito não procede. “Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você”.

Na trama escrita por Carlos Lombardi, Maria Zilda vivia Ângela, que tinha sonhos com Tonhão (José de Abreu), locutor da rádio. Os dois tinham diversas cenas de beijos ao som de “Mordida de Amor”, do grupo Yahoo.

