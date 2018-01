Como está Heleninha, a nenê de “Bebê a Bordo”

A partir desta segunda-feira (15), o Viva reprisa o sucesso “Bebê a Bordo” (Globo), às 15h30. Será a primeira vez que Beatriz Bertu, 30, assistirá a novela, segundo disse em entrevista ao F5.

Por 209 capítulos, ela foi Heleninha, a filha de Ana (Isabela Garcia) que nasceu dentro do carro de Tonico Ladeira (Tony Ramos), enquanto sua mãe fugia da polícia. No início da trama, a mãe não tinha a intenção de ficar com a filha, o que gera uma disputa pela criança que percorreu toda a novela.

Na época, Beatriz tinha dez meses de idade e seus olhos azuis encantavam quem acompanhava a novela.

“Me sinto honrada por ter estado no colo desses atores [Isabela, Tony]. É engraçado porque depois que eu cresci, estudei e fiz faculdade, eu entendo qual é a importância destas pessoas”, disse ao F5.

Segundo ela, sua mãe relata que as gravações eram cansativas, com 30 cenas por dia, e às vezes iam até de madrugada.

Beatriz afirma que, 30 anos depois, ela mantém contato com a protagonista Isabela Garcia, por WhatsApp e redes sociais. “Sempre foi próxima da minha família, então o relacionamento ficou mais estreito.”

Beatriz continua atuando. Ela está em cartaz com a peça “Tubarões”, no Teatro Senador, no Rio.

