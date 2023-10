7 dicas para recuperar a autoestima após uma traição

Passar por uma traição nunca é uma experiência fácil: quando acontece, de alguma forma, sentimos que a culpa é nossa. Passamos a nos comparar com a terceira pessoa e, às vezes, acabamos nos inferiorizando. Obviamente, não há autoestima que se mantenha estável após essa vivência.

Mas calma, que apesar da infidelidade em relações monogâmicas deixar marcas, é possível superá-la e seguir em frente com muito amor próprio. Quem garante isso é a psicóloga Paloma Gomes, que traz dicas muito valiosas sobre o assunto. Confira:

Por que a traição prejudica a autoestima

Segundo a psicóloga, quem é traído acaba sentindo um grande impacto em seu próprio senso de valor: “A pessoa acredita que a culpa é dela, como se ela não tivesse sido boa o suficiente e, por isso, o parceiro se envolveu com outra”, explica.

Paloma explica que o raciocínio destrutivo tende a acontecer quando colocamos o nosso valor nas mãos do próximo. “Há mulheres que acabam se enxergando como feias, incorretas. Aliás, é muito comum que os homens justifiquem a infidelidade afirmando que suas parceiras não acataram certas práticas sexuais, e por isso, foram procurar satisfação fora da relação”, aponta. Essa justificativa, claramente, é extremamente injusta.

Por isso, a especialista indica que nos livremos da culpa, pois a traição diz mais sobre o próximo do que sobre nós mesmas.

Quem trai também pode ter baixa autoestima

Inclusive, o contrário também acontece, indica Paloma: às vezes, por se sentirem intimidadas pela parceria, algumas pessoas podem trair em uma tentativa incoerente de se autoafirmar.

“É como um mecanismo para dizer: ‘Ei, eu também sou bonita, interessante e inteligente. Também existem pessoas interessadas em mim’”, exemplifica.

Dicas para recuperar a autoestima após a traição

Agora, independente dos motivos que levaram à traição, uma coisa é certa: é necessário nutrir a nossa autoestima após passar pela experiência. A seguir, Paloma Gomes traz algumas dicas essenciais para potencializar a autoconfiança ao sermos vítimas da infidelidade:

1. Viva o luto

Caso a relação tenha terminado por conta da traição, a psicóloga recomenda viver integralmente o rompimento: “O término é uma espécie de luto. Tá tudo bem ficar triste, se permitir chorar por dias, se encher de sorvete e chocolate. Precisamos realmente passar por esses sentimentos para encerrar o ciclo”, esclarece.

2. Reorganize a rotina

Após viver o luto, comece a reorganizar a rotina: “Sabe aquelas coisas que você deixou de fazer quando estava com a outra pessoa? Invista nisso”, recomenda.

O momento, segundo a especialista, é de se colocar novamente como protagonista da própria vida.

Portanto, busque investir em tudo aquilo que lhe agrade. Paloma traz alguns exemplos.

“Se por algum motivo você adorava caminhar na praia, e o ex-parceiro não curtia tanto, resgate esse hábito. O importante é retomar tudo aquilo que tenha a ver com quem somos, colocar o foco em nós mesmas, sem a presença do outro”, afirma.

3. Cuide de sua aparência

Tão importante quanto a autoestima interna é o nosso senso de estética externo. “É terapêutico se jogar no famoso ‘novo corte de cabelo’, comprar aquele creme hidratante bem gostoso, realizar uma rotina de spa em casa. Tudo que nos coloque em contato com o próprio corpo, que nos faça apostar no autocuidado, é imprescindível.”

4. Tenha uma rede de apoio

Outra dica importantíssima é cultivar uma rede de apoio, que pode envolver tanto amigas quanto familiares: “Saia, se divirta, vá ver o mundo. Quando começamos a sair com quem amamos, e passamos a nos sentir confortáveis com isso, nos acostumamos com a ausência do outro. É como uma reafirmação de que o relacionamento acabou mas a sua vida (e você) continuam”, aconselha.

5. Não se esqueça do autoconhecimento

Aqui, a psicóloga esclarece que a terapia não é a única maneira de buscar autoconhecimento.

“Claro, ela é extremamente importante, mas não é obrigatória. Podemos nos conhecer melhor através da meditação, por exemplo. Tudo o que for terapêutico para você, independente do que seja, é de muita ajuda.”

6. Se livre da culpa

A especialista reforça: “O que aconteceu tem mais a ver com a outra pessoa do que com a gente. Foi algo que o outro fez, que o outro escolheu. Portanto, não devemos nos responsabilizar pelas ações do próximo, pois não temos o poder de controlar ninguém”, declara.

7. Se permita sentir afeto novamente

Por fim, quando sentir que é a hora certa, se permita embarcar em novos relacionamentos (mesmo que sejam casuais).

“Isso pode demorar semanas ou meses, é um processo muito particular. O momento ideal é aquele em que nos sentimos autossuficientes, com a certeza de que não precisamos de um parceiro para nada, mas caso queiramos, podemos sim trazer uma nova pessoa para o dia a dia”, conclui.